Atenção: o texto a seguir possui spoilers do Volume 1 da 5ª temporada de "La Casa de Papel".

A Netflix divulgou nesta quarta-feira (3) o trailer oficial do Volume 2 da 5ª temporada de "La Casa de Papel". A última parte da trama de sucesso chega ao serviço de streaming daqui um mês, no dia 3 de dezembro e promete um desfecho emocionante para o Professor (Álvaro Morte) e sua gangue.

Os próximos cinco episódios se passam após a morte de Tóquio (Úrsula Corberó) e com o inimigo ainda à espreita no Banco da Espanha. O maior desafio agora será retirar o ouro sem que ninguém perceba, e lidar com as consequências de um grande erro cometido pelo Professor.

No elenco estão nomes como Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri.

Nas redes sociais, fãs e internautas comentaram o trailer. "Medo do final de 'La Casa de Papel'", escreveu uma internauta no Twitter. "Eu estou passada com esse trailer", completou uma segunda. "Assisti ao trailer de 'La Casa de Papel' e fiquei triste, não queria que eles morressem não", pontuou outra.