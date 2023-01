2022 foi um ano de muitos desafios, um ano em que o esforço para não se entregar à intolerância e a um chato maniqueísmo teve que ser redobrado nos mais distintos ambientes de convivência social. A começar pelo familiar, passando pelo profissional e desaguando até em momentos festivos.

Mais do que justificados, portanto, os encontros, as celebrações e também as buscas e retomadas de cada um por seus projetos e planejamentos futuros em momentos de reclusões e silêncios voluntários.

Trocas de votos de um 2023 com saúde, harmonia e realizações, brindes, abraços e luzes, muitas luzes pra criar ambientes menos sombrios nessa pós-pandemia são atitudes compreensíveis e necessárias.

Celebrações religiosas para agradecer, ceias, shows e fogos fizeram parte da virada de 2022 para 2023. Nos quatro cantos do mundo e aqui não foi diferente.

Em meio à esperança de tantos – e minha também - em novo e positivo ciclo, vários recortes mundo afora revelam isso.

Mas recorro-me ao nosso quintal pra dizer do otimismo que nos empurra e nos faz crer em um planeta menos chato e mais leve, principalmente quando vemos a arte ocupando espaços nobres como ocorreu por aqui, em outros estados e mesmo no centro do Poder.

Deixei minha programada reclusão na virada pra ver as apresentações de Léo Pinheiro no Réveillon da Praia da Graciosa e no dia seguinte, Genésio Tocantins e Dorivã na solenidade de posse do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e o vice Laurez Moreira (PDT), em Palmas.

Nenhuma novidade quanto ao talento e capacidade desse jovem cantor, compositor, instrumentista e ator goiano-tocantinense que o País vem conhecendo e que se surpreendeu e o aplaudiu em suas participações no The Voice Brasil (Globo/TV Anhanguera).

Acompanho o Léo Pinheiro há algum tempo, sou fã e estou no grupo de quem torce por ele. Honra-me ser seu amigo e parceiro musical. Nada disso, porém, me coloca como suspeito para falar do seu trabalho, de suas apresentações, conquistas...

Aqui hoje apenas o registro – o primeiro desse alvissareiro 2023 – de uma alegria imensa ao presenciar, curtir e vibrar com o show maiúsculo que Léo mostrou ao bom público que escolheu a bem estruturada Graciosa para fechar um ciclo e receber o novo ano.

Produção impecável com direção de arranjos e programações de Sérgio Chiavazzoli e acompanhamento de Luan Castanheira (percussão) e Michel Assunção (guitarra), repertório dançante escolhido a dedo mesclando músicas autorais e hits nacionais, som e iluminação de primeira qualidade e um astral lá em cima atraíram as pessoas que estavam afastadas do belo palco e se aproximaram mesmo com parte da areia ainda molhada pelas chuvas de véspera.

O balanço de “Volta ao mundo de bicicleta” (Léo Pinheiro– Genésio-Tião Pinheiro) e a ritmada “Bar do Balacobaco” (Arnaud Rodrigues) – essa, “cartão de visitas” do Léo no “The Voice Brasil” – chamaram a atenção logo de início até de gente que estava no local querendo e pedindo para ouvir Marília Mendonça e outros nacionais e acabaram se dizendo novos fãs do artista.

Léo mesclou muito bem canções autorais como “Volta Ao Mundo De Bicicleta” (Léo Pinheiro-Genésio Tocantins-Tião Pinheiro), “Tem Alguém Aí?” (Léo Pinheiro) , “Desliga O Telefone E Vem Falar Comigo” (Léo Pinheiro-Marcelo Roriz-J. Bulhões), “Perdido Na Rua” (Léo Pinheiro) e “Forasteiro” (Léo Pinheiro-J. Bulhões-Braguinha Barroso-Genésio Tocantins) com hits nacionais a exemplo de “Bar Do Balacobaco” (Arnaud Rodrigues), “País Tropical” (Jorge Ben Jor) , “Coroné Antônio Bento” (Tim Maia), ”Anunciação” (Alceu Valença), “Tata Engenho Novo” (Gilberto Gil) e “Espumas Ao Vento” (Fagner).

A grande procura por fotos e autógrafos depois da apresentação mostra a aprovação do público ao show do Léo Pinheiro e, claro, também das demais atrações - César Menotti e Fabiano (a principal), Projeto 1+1, Krys França e DJ Mateus Peres.

O ano terminou bem musicalmente falando e 2023 trouxe um outro alento: as presenças dos músicos Genésio Tocantins e Dorivã na programação da solenidade de posses do governador Wanderlei Barbosa e do seu vice Laurez Moreira, inicialmente interpretando a canção “Hino ao Tocantins” (Genésio) e “Passarim do Jalapão” (Dorivã) e depois outras canções.

Participações como essa servem, de certa forma, pra quebrar a máxima de que “santo de casa não faz milagre”. Claro que nossos artistas precisam cuidar melhor de suas produções e quando isso acontece o resultado vem com aplausos, elogios e novos caminhos abertos.

Salve a produção musical tocantinense!