Após a apresentação que lhe assegurou a vitória na batalha dos técnicos, o cantor e compositor Léo Pinheiro fará um show especial para os fãs neste sábado, 4, às 17h, no Estação 63, espaço na 208 Sul, na capital.

O local serviu de tertúlia para os amigos e o próprio artista que se reuniram para acompanha a apresentação do tocantinense e a classificação para mais uma etapa do reality na última quinta-feira.

O ingresso custa R$ 10 e pode ser comprado no local, antes o início da apresentação do artista, considerado a sensação desta edição do The Voice Brasil, no time de Carlinhos Brown.

Serviço:

Show de Léo Pinheiro no The Voice

Sábado, dia 4, 17h

No Estação 63 (208 Sul Alameda 01, Lote 03 – Palmas-TO)

Ingresso: R$ 10