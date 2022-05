Magazine Léo Pinheiro abre turnê neste sábado no Rio de Janeiro O Artista que participou do “The Voice Brasil 2021” se apresentará a partir das 20h, no Teatro Cesgranrio, para abrir a temporada do seu novo show, o “Bar do Balacobaco”

Léo Pinheiro começa hoje um novo capítulo em sua diversificada carreira ao ocupar, a partir das 20h, no Teatro Cesgranrio, no Rio de Janeiro, para abrir a temporada do seu novo show, o “Bar do Balacobaco”, mesmo título da canção do saudoso amigo e parceiro Arnaud Rodrigues com a qual o goiano-tocantinense deixou técnicos e telespectadores mundo afora boquiabertos l...