Magazine Léo Picon se surpreende com enquete negativa sobre irmã no BBB Ainda resta saber quem será o indicado do líder Scooby e quem vai voltar da prova Bate-Volta, mas a possibilidade de haver um Paredão entre os dois rivais mais declarados do jogo já tem mexido com as redes sociais

Ao que tudo indica, o próximo Paredão do Big Brother Brasil 22 (Globo) terá tudo para ser o maior da edição até agora. Isso porque Jade atendeu ao Big Fone e se viu na berlinda, mas chamou Arthur para ir com ela e resolver quem fica e quem sai da casa. Claro que ainda resta saber quem será o indicado do líder Scooby e quem vai voltar da prova Bate-Volta, mas a poss...