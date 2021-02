Quem gosta de uma boa música sertaneja? Tem novidade em terras goianas: a dupla sertaneja Léo e Larissa gravam o clipe da primeira música da carreira, Fantoche, uma sofrência assinada pelo compositor Maykow Melo, autor de sucessos interpretados por Naiara Azevedo, Felipe Araújo, Jorge e Mateus e Wesley Safadão. A chácara Belo Luar (não é belo só no nome), em Trindade, Goiás, é o palco escolhido para a gravação das cenas no próximo dia 15 de fevereiro.

Perfil

Larissa é de Campinas e Léo, de Nova Odessa, interior de São Paulo, onde deram os primeiros passos como cantores profissionais. Agora a dupla investe em em Goiânia, cidade referência para quem deseja alçar grandes voos no universo sertanejo, para lançar o primeiro single. A primeira passagem pela terra do pequi foi em 2017, quando ainda se apresentavam como Carla e Marcelo, nomes de batismo de Larissa e Léo.

“Largamos tudo por lá. Viemos com uma mala de roupas no carro, instrumentos musicais e o sonho de encontrar em Goiania, oportunidades que estavam difíceis em São Paulo”, explica Léo. Ao lado dele estava a jovem Carla, que encarou a aventura como a grande chance da vida deles.

Recém chegados à Goiânia, sem conhecer ninguém, os cantores se instalaram na cidade e foram atrás de emprego. Léo tirava o sustento por meio de seu trabalho como motorista de aplicativo. A primeira apresentação foi em um restaurante que tinha uma inusitada atração musical na hora do almoço. “Quando vimos aquilo achamos muito interessante e pedimos uma data. O dono do restaurante disse que o cantor era fixo, mas alguns dias depois nos chamou para substituí-lo em um feriado”, lembra Larissa.

“O cachê era quase simbólico, mas podíamos almoçar á vontade”, conta aos risos. Lá mesmo uma pessoa que os ouviu gostou da performance e já convidou para uma apresentação em outro local.

10 meses de Goiânia

Neste contexto de aventura, diversão e muita batalha se passaram cerca de 10 meses na capital do cerrado. Entre um emprego e outro, encontraram pessoas que os ajudaram, fizeram apresentações em bares e puderam deixar suas primeiras marcas pela cidade. “O povo goiano é muito acolhedor e solidário, mas a saudade falou mais alto. Ficar longe da família foi o grande desafio somado às dificuldades financeiras”, explica Léo ao justificar um retorno precoce para a terra natal.

A experiência só fortaleceu o desejo dos dois em viver de música e ao retornar para região Campinas, São Paulo, continuaram suas apresentações. “Eu sempre fui músico e por mais que tentasse empregos formais de carteira assinada, eu me via fisgado pelo palco. Tem coisas que estão na sua alma e a música é minha vida”, declara Léo, que é autodidata em instrumentos musicais.

Larissa também não fica atrás, embora sua experiência antes da dupla venha apenas das apresentações da igreja que a família congregava quando criança. “O gospel tem seu valor e respeito muito, mas eu ainda não tinha maturidade para música. Meus pais queriam muito, mas como eu não tinha interesse, deixei o meu lado musical adormecido”. Mas esse sono foi despertado pelo marido de uma forma muito espontânea.

O Casal

A dupla não compartilha apenas os palcos, eles dividem a vida como casal. Quando se conheceram Larissa, tinha 18 e Léo 26 anos. OS amigos foram responsáveis pela união do casal. Eles firmaram o relacionamento e o enlace não demorou. Porém, somente após dois anos de casamento é que o casal tornou-se uma dupla sertaneja.

“A gente cantava junto em casa, mas levou um tempo para percebermos que estávamos destinados a isso. Eu me apresentava com outras pessoas e sentia falta de algo”, lembra Léo. A canção “No dia do seu casamento”, das irmãs Maiara e Maraisa foi a responsável por esse despertar que hoje tem como resultado, uma dupla afinada na voz e na performance.

Lives de sucesso

Ano passado, início da pandemia, eles chamaram atenção por suas lives feitas de forma intimista, quase no improviso, que davam mais de 40 mil espectadores sem nenhuma divulgação.

“Foi a partir desse alcance que fomos convidados para retornar para o Centro-Oeste”, lembra Larissa. Depois de quatro anos construindo o alicerce para a carreira em São Paulo, Léo e Larissa se viram novamente com a chance de voltar a Goiânia e abraçaram com unhas e dentes, mas agora com mais experiência e pés no chão.

O retorno teve seus contratempos, mas conseguiram chamar a atenção de empresários e investidores do segmento sertanejo que perceberam logo o talento do casal. Em 2021 Léo e Larissa lançam seus primeiros singles, além de um pocket show com músicas inéditas, interpretações memoráveis de grandes canções sertanejas e produção musical de Léo. “Esse é um momento para colher o que estamos plantando com tanto amor”, diz Larissa.