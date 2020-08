Magazine Léo Chaves diz que não voltará a fazer dupla com o irmão, Vitor ‘Estou muito feliz com a minha carreira solo’, declara músico

Léo Chaves descartou a possibilidade de voltar a fazer dupla com o irmão. O cantor bateu um papo no Instagram de Renato Sertanejeiro e declarou que está muito bem na carreira solo e que não pretende voltar a cantar com Victor. “Não e nem tão cedo. Estou muito feliz com a minha carreira solo e ele também. A gente voltou a alimentar a relação de irmão, algo q...