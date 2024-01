Magazine Knotfest anuncia Slipknot como atração principal em SP e tem ingressos até R$ 4.990 Metaleiros poderão adquirir suas entradas, que variam entre R$ 490 (inteira), na cadeira superior, e R$ 790, na pista. Ingressos nas modalidades meia e social, com valor reduzido e doação de um quilo de alimento não perecível, também estarão disponíveis para compra

O festival Knotfest, criado em 2012 pela banda Slipknot, confirmou a banda de heavy metal como hedliner, ou seja, atração principal do evento. As apresentações acontecem no Allianz Parque, na região oeste de São Paulo, nos dias 19 e 20 de outubro. A pré-venda de ingressos começa na quinta-feira, 1º de fevereiro, e as vendas gerais iniciam na sexta (2), nas bilheterias e...