Magazine 'King Kong en Asunción' é o grande vencedor do Festival de Gramado Confira a lista de premiados do evento, que exibiu seus selecionados pela internet e pela TV

O Festival de Gramado anunciou, na noite deste sábado (26), os vencedores de sua 48ª edição, que aconteceu de forma híbrida, com exibição de filmes pela internet e também pela televisão, no Canal Brasil. Foi pela emissora que o público acompanhou a divulgação da lista de premiados. A cerimônia, como todos os anos, aconteceu no Palácio dos Festivais, que estava sem pú...