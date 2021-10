Magazine Keila Lipe apresenta sucessos da música tocantinense neste domingo na Feira do Bosque Evento faz parte de projeto contemplado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Prefeitura Municipal de Palmas,

Música boa de artistas tocantinenses é o podem esperar os frequentadores da Feira do Bosque neste domingo, 17, com a última apresentação do projeto ‘Feira e Cá – Keila Lipe Interpreta Sucessos da Música Popular Tocantinense nas Feiras de Palmas’. A partir das 20 horas, a cantora interpreta um repertório composto por grandes nomes da música popular do Tocant...