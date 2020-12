Não é de hoje que a cantora norte-americana Katy Perry, 36, é conhecida por seu bom humor. Ela que gosta de fazer piadas, desta vez resolveu sensualizar de um jeito diferente.

Através de um vídeo publicado em suas redes sociais, Perry aparece desfilando com um casaco comprido azul, e que por baixo, usa uma cinta modeladora na cor nude. No início da filmagem, a cantora desfila enquanto palavras como "poder", "sexy", "atitude" e "confiança", aparecem na tela.

Ao final do vídeo, ela surpreende exibindo a cinta pós-maternidade. Internautas e fãs da cantora elogiaram e se divertiram com o vídeo. "Você é uma mamãe descolada", escreveu uma seguidora. Em agosto deste ano, Perry deu à luz Daisy Dove, fruto do relacionamento da artista com o ator Orlando Bloom.

O estilo de Katy Perry também é conhecido por ser excêntrico, ousado, e essencialmente divertido. Em março deste ano, quando anunciou a gravidez, a cantora fez algumas aparições com figurinos elaborados, como vestidos que exaltam símbolos femininos e peças mais largas e confortáveis, na cor rosa.

Perry chegou a usar até mesmo fantasias divertidas como uma de papel higiênico, para uma participação no programa norte-americano American Idol. A cantora conhecida pelos sucessos de "Firework", "Roar", "California Gurls", dentre outros hits, também incentivou os cidadãos norte-americanos a votarem nas eleições presidenciais dos EUA deste ano.

A artista se fantasiou de selo de voto, e saiu pelas ruas de Los Angeles, Califórnia, onde acenou para carros e pessoas que passavam pelas avenidas. O momento foi registrado em um vídeo e compartilhado por ela nas redes sociais.