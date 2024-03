Magazine Kate Middleton volta a trabalhar em projetos sociais, mas em home office Segundo a publicação, a princesa se dedica às atividades filantrópicas no Centro Real para a Primeira Infância

Um porta-voz do Palácio de Kesington revelou ao jornal britânico The Telegraph que Kate Middleton já teria voltado a trabalhar, mas em esquema home office. Segundo a publicação, a princesa se dedica às atividades filantrópicas no Centro Real para a Primeira Infância. De forma remota, acompanha uma pesquisa sobre a fundação, sugerida por ela. O Centro financiou o...