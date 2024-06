Magazine Kate Middleton faz primeira aparição pública oficial após confirmar câncer Kate Middleton, 42, fez sua primeira aparição pública após confirmar diagnóstico de câncer. Neste sábado (15), ela compareceu ao desfile de aniversário do Rei Charles 3º

