O rapper Kanye West teve a conta suspensa do Instagram por 24 horas após ser acusado de racismo, bullying e assédio, violando a política da Meta, empresa que é dona do aplicativo. As informações são do site TMZ, que teve acesso ao comunicado enviado ao cantor. A conta segue no ar, mas ele está proibido de postar, curtir, comentar e enviar mensagens.

Após o fim do casamento com Kim Kardashian, Kanye fez várias postagens ofensivas não apenas à ex-mulher, mas também ao novo namorado dela, o humorista Pete Davidson. Os dois, entretanto, não foram os únicos alvos do rapper. Ele também fez um post considerado racista contra o ator e apresentador Trevor Noah, que defendeu Kim na rede social.

"O que ela está passando é assustador de assistir… O que estamos vendo é uma das mulheres mais poderosas, uma das mais ricas no mundo, incapaz de fazer seu ex parar de enviar mensagens de texto para ela, parar de persegui-la, parar de assediá-la", disse Noah.