Magazine Justiça nega pedido de prisão contra William Bonner O autor do pedido dizi que o apresentador participa de uma suposta organização criminosa, com outros profissionais da emissora, para falar sobre os impactos positivos da vacina no combate à pandemia

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) negou, no último domingo (16), um pedido de prisão contra o jornalista William Bonner, da TV Globo, por incentivar a vacinação de crianças. Na ação, o autor do pedido, Wilson Issao Koressawa, dizia que Bonner participava de uma suposta organização criminosa, com outros profissionais da emi...