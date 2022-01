Magazine Justiça começa a analisar herança de Marília Mendonça O filho de Marília, Léo, que completou dois anos no último dia 16 de dezembro, é o herdeiro natural da cantora

Começou a ser discutida no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) a partilha de bens da cantora Marília Mendonça, morta em novembro de 2020 em um acidente aéreo. De acordo com informação publicada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, a análise da herança da sertaneja começou no fim de dezembro e corre em segredo de justiça. Segundo estimativas, o fatu...