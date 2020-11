Magazine Junina Cafundó do Brejo é a vencedora do Arraiá da Capital 2020 Confira a lista dos vencedores da edição virtual realizada em novembro

A junina Cafundó do Brejo é a vencedora do Arraiá da Capital 2020, segundo divulgou o G1 Tocantins, e alcança 12 vitórias no campeonato de quadrilhas. O evento, que tradicionalmente, ocorre em junho, foi realizado neste mês de novembro e transmitido pela internet para evitar aglomeração. Conforme o G1 Tocantins, as quadrilhas foram representadas por casais. As apr...