Após entrar na casa como anônima com menos de 4.000 seguidores no Instagram, Juliette se tornou nesta segunda-feira (5) a participante mais seguida do BBB 21 (Globo). Ela superou todos os participantes do Camarote, grupo de famosos convidados para o programa.

O crescimento vertiginoso da participante nas redes sociais já vinha sendo notado e esperava-se que ela ultrapassasse Viih Tube, até então a participante mais seguida. Ocorre que a youtuber já entrou no programa com 16,2 milhões de seguidores. Atualmente, ela tem 18,6 milhões, e Juliette 18,9 milhões.

"Entramos no BBB 21 com pouco mais de 3 mil seguidores no Instagram, uma pipoca em meio à multidão", comemorou o perfil da participante. "Hoje somos quase 19 milhões, e acabamos de bater o recorde de participante mais seguida da edição. Vocês são pau! Só sabemos dizer obrigada!"

A marca foi comemorada por diversos famosos, que interagiram com a publicação. "Protagonista, elogiou Selton Mello. "Avisa que é ela", celebrou Wesley Safadão. "Fenômeno", completou Sabrina Sato.

De acordo com o Hype Auditor, Juliette já figura no ranking dos 20 maiores influenciadores do Brasil no aplicativo de fotos. Até a semana passada, ela estava na 17ª posição (e na 172ª posição quando se expande para os influenciadores de todo o mundo). A paraibana também conquistou um engajamento superior ao das pop stars Beyoncé e Anitta, ao da socialite Kim Kardashian e ao do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

Vale dizer que Juliette também alcançou números expressivos em outras redes sociais. São 3 milhões de seguidores no Tik Tok, 1,5 milhão no Twitter e 200 mil no Facebook. Com isso, o nome dela já está chamando a atenção de diversas marcas.