Juliette Freire, 31, continua sendo o maior fenômeno do BBB 21 (Globo) nas redes sociais. A advogada e maquiadora fechou mais uma semana com o maior crescimento entre todos os participantes.

Só na última semana, ela ganhou 2,2 milhões de seguidores, chegando à marca de 17,8 milhões no Instagram. O segundo participante com mais crescimento foi João Luiz, que conseguiu 600 mil novos seguidores.

Se continuar com esse crescimento, ela deve bater em breve a amiga Viih Tube, que tem 18,4 milhões e é a participante com mais seguidores. A diferença é que Viih já entrou no programa com 16,2 milhões de seguidores, enquanto Juliette tinha pouco mais de 4.000.

De acordo com o Hype Auditor, Juliette já figura no ranking dos 20 maiores influenciadores do Brasil no aplicativo de fotos. Ela está na 17ª posição (e na 172ª posição quando se expande para os influencidores de todo o mundo). A paraibana também conquistou um engajamento superior ao das pop stars Beyoncé e Anitta, ao da socialite Kim Kardashian e ao do jogador de futebol português Cristiano Ronaldo.

Segundo a equipe dela, uma foto publicada após o último paredão foi a que superou mais rapidamente a marca de 1 milhão de curtidas no Instagram, recorde que antes pertencia à cantora americana Billie Elish. Publicada na terça-feira (30), ela já tem quase 4 milhões de curtidas no momento.

Vale dizer que Juliette também alcançou números expressivos em outras redes sociais. São 3 milhões de seguidores no Tik Tok, 1,5 milhão no Twitter e 200 mil no Facebook. Com isso, o nome dela já está chamando a atenção de diversas marcas.

"A visibilidade que conquistaram até aqui, poderá garantir à sister contratos bem superiores ao R$ 1,5 milhão pagos pelo programa da rede Globo", avalia Luiza Antoniolli, coordenadora de mídias sociais da agência MacFor. "Há inúmeras oportunidades de negócios para advogada. As cifras podem ser bem mais altas do que isso."

"Para atingir esse feito incrível, a equipe de Juliette conta com o trabalho de 20 profissionais, entre eles estão especialistas como: social medias, designers, redatores, videomakers, gerenciamento das contas, analista de directs (quem responde as interações nas redes, uma espécie de SAC), gestor de conteúdo e assim vai", conta. "Ou seja, é preciso um time parrudo e capacitado para alcançar essas marcas históricas."