Aconteceu na noite deste domingo (28) a formação do nono paredão do BBB 21. Conforme Tiago Leifert avisou no dia da prova do líder, a votação foi aberta, ou seja, todos tiveram que dizer suas indicações na sala, diante dos colegas de confinamento.

Thaís, o Anjo da semana, imunizou Viih Tube, fazendo com que, além de o líder, a influenciadora também não pudesse ser votada. Arthur, então, fez seu anúncio e colocou Juliette na berlinda. "Em todas as cinco inscrições que fiz no BBB, disse que faria o que meu coração mandasse. Fiquei surpresa como me tornei primeira opção de uma pessoa da casa".

Em seguida, Sarah foi avisada que a pulseira branca que Gil deu a ela após atender ao Big Fone significava que ela seria a primeira a votar e que, em seguida, tinha que dizer quem deveria continuar a votação. Com votos de Viih, Juliette, Rodolffo, Caio e Pocah, Sarah foi a mais votada pela casa.

Os dois emparedados tiveram direito a contragolpe. Juliette puxou Rodolffo ao paredão e Sarah colocou Thaís na berlinda. Com exceção da advogada, os outros três participaram da prova Bate e Volta, que foi dividida em três fases, Thaís levou a melhor e se livrou do paredão.