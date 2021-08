Magazine Juliette revela lista com músicas de seu primeiro EP e ganha elogios de Anitta O primeiro trabalho musical da ex-BBB deve ser lançado nos próximos meses

Juliette Freire, 31, a campeã do Big Brother Brasil 21, divulgou na noite desta quarta-feira (11) uma lista com seis músicas que seriam as faixas de seu primeiro trabalho musical. A advogada e maquiadora limitou-se a postar a lista nas redes sociais, mas a cantora Anitta, 28, praticamente confirmou as escolhas do primeiro EP da ex-BBB. "Atenção Brasil. Quem pegou ...