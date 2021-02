Magazine Juliette, Gilberto e Arcrebiano enfrentam 2º paredão do BBB21 Karol Conká venceu prova Bate e Volta e segue na casa

No 2º paredão do BBB21, Arcrebiano, Gilberto e Juliette disputam a permanência na casa. O paredão foi formado na noite deste domingo (7), depois de um dia agitado que começou com a saída de Lucas Penteado. Gilberto foi a indicação do líder e Arcrebiano foi o mais votado pela casa. Na prova do Bate e Volta, Karol Concá, que estava emparedada pelo Big Fone conseguiu se l...