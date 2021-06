Magazine Juliette Freire fará participação em live junina de Gilberto Gil Show será exibido pelo Globoplay no próximo dia 13 de junho, Dia de Santo Antônio, a partir das 18h

Juliette Freire, vencedora do BBB 21 (Globo), já tem sua estreia como cantora marcada. A advogada e maquiadora fará uma participação especial na live junina do cantor Gilberto Gil, 78, marcada para o próximo dia 13, Dia de Santo Antônio, a partir das 18h. O show será exibido pelo serviço de streaming Globoplay, do qual Juliette é embaixadora, com sinal aberto para n...