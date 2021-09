Magazine Juliette fala sobre exposição pós-BBB: 'Vivo minha vida enquanto acham que sabem dela' Apesar do glamour que a vida dela ganhou nos últimos meses, Juliette garante que tenta manter os pés no chão

"Minha gente, eu sou ser humano igual todo mundo", lembra Juliette Freire, 31, como quem ainda não se acostumou a responder às perguntas sobre a carreira e a vida pessoal desde que foi alçada ao posto de namoradinha do Brasil no começo deste ano. A advogada e maquiadora, que venceu a edição deste ano do Big Brother Brasil (Globo) com mais de 90% dos votos --a ma...