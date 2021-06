A campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, confirmou sua presença no São João de Campina Grande mesmo que on-line. A advogada e maquiadora anunciou em seu Instagram, nesta quinta-feira (10), que estará na live de Wesley Safadão, 32, em sua cidade natal, na Paraíba.

A live irá acontecer dia 19 de junho, e contará também com a presença do cantor e compositor Alceu Valença, 74. "Minha gente, vocês já sabem que o mês de junho é o meu xodó e eu, como boa paraibana, espero o ano inteiro para que chegue essa época linda", começou.

"Dessa vez, infelizmente vai ser diferente, não vamos estar juntinhos. Mas vai ter forró do mesmo jeito, cada um na sua casa. Afasta o sofá, faz uma comida de milho e curte o São João", continua a maquiadora.

"Eu recebi o convite de uma pessoa que sou fã, para participar de um projeto lá na minha terra, Campina Grande, onde já estive por vários anos curtindo os shows dele, o tal do Wesley Safadão. Eu vou voltar à minha terra em grande estilo", afirma a paraibana.

"Com coração cheio de gratidão e amor, e com vontade de fazer uma festa bem linda para vocês assistirem de casa. Vou logo adiantar que estarei com ninguém mais, ninguém menos que Alceu Valença", encerra Juliette.

Em seu perfil do Instagram, Safadão também anunciou a participação especial da ex-sister. "Essa live vai ser pau! Juliette, a rainha dos cactos é participação confirmada no #ArraiáDoSafadão dia 19 de junho pra deixar essa festança ainda mais especial."