Magazine Juliette causa climão ao fazer elogios a Tiago Iorc na frente de Anavitória Em 2020, Iorc deixou de produzir os discos da dupla e isso resultou num mal-estar entre as partes

A cantora Juliette Freire, 31, causou um verdadeiro climão com a dupla Anavitória no programa TVZ (Multishow) ao elogiar o músico Tiago Iorc, 35, na frente delas. Em 2020, Iorc deixou de produzir os discos do duo e isso resultou num mal-estar entre as partes. O momento inusitado ocorreu na edição de quinta-feira (30), ao vivo, e deixou as meninas desconcertadas. Em um ...