Juliette anuncia cinco shows em sua turnê de estreia como cantora A artista planeja passar por outras quatro capitais brasileiras. "Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro", declarou

Juliette Freire, 32, já tem data para subir ao palco oficialmente pela primeira vez com público presencial. A campeã do BBB 21, que decidiu enveredar pelo universo da música, fará a estreia de sua primeira turnê no dia 26 de março, no Rio de Janeiro. Além desse show, a artista planeja passar por outras quatro capitais brasileiras (confira as datas abaixo): João P...