Magazine Jovens de periferias apostam nos games como plataforma de ascensão social O cenário de jogos competitivos também tem sido uma plataforma usada por jovens para conquistar um espaço em áreas como a música

Era para ser uma peneira em busca de novos talentos para o futebol, mas a pandemia de Covid-19 fez Igor Oliveira, 23, mudar de ideia. No começo de 2020, ele promoveu uma seletiva para formar um time de Free Fire na comunidade do Jardim Elba, que reúne 11 favelas na zona leste de São Paulo. Montar uma equipe para o game mais popular no Brasil pôs o paulista e outr...