Ficar em casa passou a ser rotina para muitos tocantinenses devido às medidas de isolamento social para prevenir a transmissão do novo coronavírus. Enquanto algumas pessoas decidiram fazer faxinas caprichadas em casa, organizar o guarda-roupa ou ainda fazer exercícios, outros apostam na leitura de bons livros para passarem o tempo e manterem a mente ativa durante a pandemia.

Inserida na jornada de estágio por home office, a estudante Carolline Miranda de Oliveira Negre, 20 anos, conta que está se descobrindo em meio à situação atípica, também por conta das aulas on-line da faculdade. “A faculdade tem se adaptado, estamos com aulas on-line nos horários habituais e elas estão mais densas que o normal. A coordenação do meu curso está até promovendo palestras on-line para obtenção de horas, mantendo a rotina”, comenta.

Apesar das mudanças, a estudante tenta manter seus hábitos normais com descanso aos finais de semana e atividades mais produtivas ao longo dela, como leitura. “Durante os finais de semana eu busco o descanso assistindo séries e filmes, o que o clima couber. Já durante a semana leio livros de filosofia, sociologia e ficção que vão me acrescentar. Essa semana eu escolhi ler Genealogia da Moral, de Friedrich Nietzsche. Agora tenho tempo de sobra e não quero gastá-lo apenas dormindo”, acrescentou.

Em São Miguel do Tocantins, na região do Bico do Papagaio, o seminarista Lucas Pereira dos Santos, 22 anos, está há 13 dias na casa de familiares após a suspensão das atividades eclesiásticas na Capital. Ele conta que sua rotina não mudou muito, pois gosta de ficar em casa e aproveitar esse tempo para ler alguns livros que não consegue durante o período acadêmico.

“Continuo trabalhando nas atividades que já foram passadas pelos professores para todo o período, mas as aulas estão suspensas, por enquanto, nem à distância. Enquanto isso continuo aproveitando o tempo para estudar, rezar e estar com a família, já que passo a maior parte do ano longe dela”, disse.

Atualmente, Santos lê O Hobbit de Tolkien, e diz gostar muito de literaturas fantasiosas. “Estou lendo também 21 lições para o século 21, de Harari, um dos historiadores mais renomados da atualidade. Por ocasião das atividades do seminário, leio também a Bíblia e a encíclica O Esplendor da Verdade, do Papa João Paulo II. Gosto muito de séries e filmes de super-heróis, lendários e históricos, mas não os troco por um bom livro. Apesar disso, também consegui rever alguns filmes como Vingadores: Ultimato, Doutor estranho, Guardiões da Galáxia e Rei Arthur”, concluiu, empolgado.

Esperança

Ainda que passem por um período turbulento de suas vidas, a esperança e determinação para o cumprimento de medidas que previnam o avanço da Covid-19 movem os estudantes todos os dias.

“Espero que a pessoas possam realmente atender as autoridades de saúde para achatarmos ao menos um pouco essa curva do novo coronavírus e, gradativamente, retornarmos às nossas atividades. Para muitos cristãos católicos, os próximos dias serão bem difíceis, pois será a primeira Semana Santa sem Missas públicas, justamente no tempo mais importante da nossa fé”, comentou Santos.

“Estamos passando por um período semelhante a 1918 aliado a uma crise econômica com efeitos de 1929, contudo sobreviveremos a isso. Tudo tem um propósito, seja esse momento para nos conhecer interiormente ou cuidar do próximo. Espero que nos dias seguintes passemos por esse caos da forma mais ordeira possível e que nosso presidente entenda a calamidade que esta "gripezinha" pode causar” finalizou Carolline.

Séries e filmes

Mesmo sem poder ir aos cinemas, várias franquias de streaming ou até mesmo os tradicionais downloads por torrent permitem que as pessoas tenham acesso a um vasto catálogo de séries, filmes e documentários direto do sofá de casa. Um exemplo disso é a Netflix, que traz novas opções aos clientes todas as semanas e anunciou algumas novidades para os próximos dias, quando o esperado é que grande parte do mundo esteja em casa cumprindo o isolamento social.

O primeiro destaque vai para a série La Casa de Papel, que abre o final de semana com a estreia de sua quarta temporada na próxima sexta-feira, 3. No mesmo dia, o serviço de streaming irá liberar também um especial chamado La Casa de Papel: O Fenômeno, com histórias dos bastidores da série espanhola dos ladrões de banco que conquistaram público cativo ao redor do mundo.

Clássicos do cinema como Forrest Gump, filme vencedor do Oscar e protagonizado por Tom Hanks, passa a integrar o catálogo já nesta quarta-feira, 1º. Para quem gosta de animação japonesa, a boa notícia é que o serviço também disponibiliza mais sete filmes na quarta-feira, um deles é Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar.

Confira abaixo os principais lançamentos da semana:

Séries

The Windsors - temporada 3 (31/03)

Well-Intended Love - temporada 2 (01/04)

La Casa de Papel - temporada 4 (03/04)

Filmes

Forrest Gump (01/04)

Miss Simpatia 2: Armada e Poderosa (01/04)

Um Senhor Estagiário (01/04)

Documentários e especiais

Homens com Missão - temporada 5 (31/03)

Mandou Bem - temporada 1 (01/04)

La casa de papel: O Fenômeno (03/04)

Animes

Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar (01/04)

Violet Evergarden Gaiden – Eternidade e a Boneca de Automemória (02/04)

PomPoko: A Grande Batalha dos Guaxinins (01/04)

Sussurros do Coração (01/04)

O Castelo Animado (01/04)

Da Colina Kokuriko (01/04)

Vidas ao Vento (01/04)

As Memórias de Marnie (01/04)