Magazine José de Abreu diz que pretende se candidatar à Presidência do Brasil em 2022 'Um global de esquerda contra um global de direita', escreveu ele no Twitter

O ator José de Abreu, 74, anunciou na noite desta quinta (12), por meio de suas redes sociais, que pretende se candidatar à Presidência do Brasil em 2022. "Comunico aos companheiros, amigos, seguidores e jornalistas que comecei a conversar com políticos, empresários e colegas com vistas ao lançamento de minha candidatura a Presidente da República em 2022. 'Um global d...