Jornalista realiza noite de autógrafos de livro-reportagem sobre a vida e o trabalho dos feirantes

Nesta segunda-feira, 29, a jornalista, ex-repórter do Jornal do Tocantins e escritora, Lauane dos Santos realizará uma noite de autógrafos do livro-reportagem “Banca Exposta: a vida e o trabalho dos feirantes de Palmas”, às 19h30, na Livraria Leitura, com a participação de feirantes que participaram do livro. O projeto é contemplado pelo Programa Municipal de Incentivo à...