A segunda obra do escritor e jornalista com três décadas de carreira em Palmas, Penaforte Dias, “Enquanto as Folhas Caem”, será lançado no próximo dia 29, às 20h, na casa de eventos 4ZERO2 (antigo Mumbuca/Coronel), em Palmas. O livro, um romance com Mistério, espiritualidade e amor, faz o leitor fazer uma viagem que não é apenas para o Vale do Javari, onde a estória se passa, ou a um canto remoto da floresta, vai mais além da imaginação.

Narrado a partir do olhar aguçado do autor, com paixões intensas e narrativa carregada de magia e encantamento, as plantas e os animais de poder encontram-se também destacados na obra. O uso desses elementos movimenta a trama.

“As plantas que contêm substâncias psicoativas são aquelas usadas dentro de cerimônias e que, quando utilizadas com a devida orientação, funcionam como instrumentos de expansão da consciência. Já os animais de poder aparecem para nos alertar sobre as forças sutis da natureza. Apesar de muitas vezes serem negligenciadas pelos humanos, elas nos despertam para uma melhor percepção do ambiente em que vivemos”, explica Dias.

Para o autor, o título “Enquanto as Folhas Caem”, remonta ao fato de que os dias passam, as épocas se vão, as pessoas que amamos entram e saem das nossas vidas, enquanto os fatos vão surgindo e o destino vai se delineando.

“Além disso, este trabalho questiona também a visão que temos do mundo e do que ele vai se tornar. Em geral, aquilo que sabemos é apenas parte da verdade”, explica Penaforte.

Sobre o autor

Penaforte Dias nasceu em Simplício Mendes, Piauí, em 1961. Jornalista com três décadas de carreira, em Palmas, no Tocantins, atua também como roteirista e escritor. “Enquanto as Folhas Caem”, seu segundo livro dá sequência ao seu romance de estreia: “Feche os Olhos”.

Penaforte atualmente é repórter da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins.