A jornalista e escritora Laurenice Noleto Alves, conhecida como Nonô Noleto, lança neste sábado, 15 , seu novo livro “Roda de Saia”, às 19h30, na galeria de artes Casa Azul, localizada na Praça Joaquim Maracaípe, em Taquaruçu.

Como na conhecida técnica de costura chamada rebatida, a autora compartilha com seus leitores, a história de onze mulheres que considera importantes em sua formação político social e que influenciaram para sempre seu caráter e seus sonhos.

Segundo a escritora, a publicação revela o olhar de uma mulher sobre outras mulheres e pontua a importância dos mais variados perfis femininos do chamado “Brasil Profundo” na luta pelo seu empoderamento e participação nas lutas locais e globais pelos Direitos Humanos.

“São onze mulheres que conheci, convivi e que se tornaram importantes na formação da minha personalidade. São costuras que unem histórias magníficas de mulheres de fibra com relatos que não aparecem nos livros de História ``. conta a escritora.

Roda de Saia é o quinto livro de Nonô Noleto, que foi lançado em Goiânia, onde mora, em um evento realizado no ano passado, no Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Além desse, somente neste ano já ocorreram lançamentos do livro na Assembleia Legislativa de Goiás, em Brasília, Jataí, Itumbiara e Cidade de Goiás, no último dia 17 como parte da agenda cultural do FICA (Festival Internacional de Cinema Ambiental.

Nonô conta que, apesar de ter nascido no Mato Grosso e criada em Goiás, tem “alma” tocantinense.

“Meu falecido pai, Louraci Chrisóstomo Noleto, com quem escrevi o meu primeiro livro, conta sobre as vivências no sertão tocantinense dos tempos bravios, nasceu na cidade de Araguacema, às margens do maravilhoso Araguaia. E, há 55 anos, quando suas águas mornas começam a baixar, deixando livres e limpas quilométricas praias, até então submersas, ali está reunida a minha família”. A escritora relata já ter morado temporariamente por quatro vezes em na capital, trabalhando jornalisticamente em diferentes campanhas políticas municipais majoritárias.

Sobre a autora

Aposentada no Jornalismo, Nonô Noleto atua como escritora, integrando a diretoria da Academia de Letras e Artes do Nordeste Goiano (Alaneg). É diretora do Sindicato dos Jornalistas de Goiás e faz palestras sobre temas ligados à história da Imprensa. Ainda, junto com uma irmã (Letice Noleto), há 16 anos produz e vende em espaços de artesanato uma fina linha de licores artesanais com sabores do Cerrado.

A escritora também trabalhou na redação do jornal O Popular, acompanhada pela jornalista tocantinense Olga Cavalcante.