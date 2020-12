Magazine Jornalista e escritora Denise Rodrigues morre em Santos (SP) Denise lutava há alguns anos contra o câncer

A jornalista e escritora Denise Rodrigues morreu em Santos (SP), após complicações no tratamento de câncer de pulmão, ovários e peritônio, que tratava há alguns anos. No mês passado, a jornalista teve uma piora em seu quadro e faleceu em casa ao lado da filha e de um irmão. Denise já atuou no Tocantins, onde também lançou duas edições do livro “Socorro, Quero ...