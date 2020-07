Magazine Jornalista e escritor francês Gilles Lapouge morre aos 97 anos Apaixonado pelo Brasil, ele escreveu seu primeiro texto no 'Estadão' em 1951 e o último, em junho

O jornalista e escritor francês Gilles Lapouge, colunista do Estadão, morreu nessa quinta-feira, 30, em Paris. Segundo familiares, Lapouge não resistiu a uma infecção pulmonar. Correspondente do jornal na capital francesa há mais de 50 anos, ele tinha 97 anos. Gilles era um apaixonado pelo Brasil, onde chegou em 1951, a convite do jornalista Júlio Mesquita Filho,...