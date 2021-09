A cantora Jojo Todynho, 24, usou suas redes sociais neste domingo (5) para fazer um longo desabafo após ter sido ligada a uma suposta traição. O caso veio a público após uma manicure do Rio de Janeiro relatar na web que seu namorado, identificado como Márcio Felipe, a teria traído com a artista.

A jovem mostrou fotos ao lado de Márcio Felipe ao afirmar ter sido surpreendida pela notícia de que ele estava namorando a cantora. Muitos internautas condenaram a atitude do rapaz, que chegou a negar envolvimento com a manicure. "Se eu sou livre e solteiro, tenho o direito de me apaixonar", disse.

Agora, foi a vez de Jojo se manifestar e pediu respeito dos internautas, que estariam atacando-a pelas redes sociais. Segundo ela, até sua avó teria recebido xingamentos. "Minha avó é uma senhora de 78 anos, não se metam com minha família", afirmou a cantora no vídeo em que pediu respeito.

"Estou cansada. Vejo e leio coisas, e tenho passado por cima, mas tem uma hora que não dá. Se vocês estavam com saudade da antiga Jojo, voltei aqui só por um momento, só para deixar um recado, eu sou papo reto", afirmou ela, que se desculpou com assessoria, empresários e contratantes pelo desabafo.

"Vocês acham que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso estar andando com macho dos outros. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque tenho o homem que eu quero, na hora que eu quero. Tenho respeito pela educação que minha avó e minha tia deram, nunca cobicei nada de ninguém."

Jojo, no entanto, não negou envolvimento com Márcio Felipe. "As pessoas andam com outdoor? Eu não sabia que ficante era namorado. Sou uma mulher solteira e conheci o digníssimo solteiro. Não vem com hipocrisia no meu perfil porque todo mundo tem o rabo sujo. Fácil abrir a boca para falar de mim, todo mundo tem rabo sujo."

Em abril, Jojo anunciou o término do namoro com Polidoro Júnior, 24, zagueiro do São Caetano. "Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho minha vida pessoal por diversos motivos que não cabem falar aqui. Mas vim comunicar a todos, até porque eu tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre", disse na ocasião.

Jojo Todynho, conhecida pelo hit "Que Tiro Foi Esse?" (2017), venceu a 12ª edição de A Fazenda (Record) e ganhou mais recentemente um talk show no Multishow. "Algumas pessoas tentam de toda forma te diminuir, te atacar, então ter esse espaço para me expressar é algo maravilhoso", disse ela na época da estreia, em junho.