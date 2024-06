Magazine Johnny Depp vai interpretar Satanás em novo filme dirigido por Terry Gilliam Longa, que deve ser rodado a partir de janeiro do ano que vem, terá Jeff Bridges no papel de Deus, Adam Driver e Jason Momoa

Johnny Depp vai interpretar Satanás em um novo longa dirigido por Terry Gilliam, contracenando com Jeff Bridges como Deus. As filmagens devem começar em janeiro de 2025. Em uma entrevista à revista francesa Premiere, Gilliam disse que o filme, intitulado "O Carnaval no Fim dos Dias", é sobre quando "Deus extermina a humanidade e o único personagem que qu...