Magazine Joe Biden tropeça três vezes nas escadas no Air Force 1, e Casa Branca culpa o vento O presidente americano Joe Biden passou por uma situação constrangedora ao subir as escadas do Air Force One

O presidente americano Joe Biden passou por uma situação constrangedora na manhã desta sexta-feira (19) ao subir as escadas do Air Force One, avião oficial da Presidência dos Estados Unidos. Ele tropeçou três vezes e chegou a cair em uma delas. Biden embarcava para Atlanta, onde falará à comunidade asiático-americana sobre os tiroteios em três spas, que aconteceram nesta ...