Após três adiamentos, o João Rock anunciou nesta terça-feira (26) a programação para a 19ª edição, marcada para 11 de junho de 2022, em Ribeirão Preto (cerca de 300 km de São Paulo). Foram divulgadas 27 atrações divididas em três palcos, com encontros especiais.

Entre os nomes do palco João Rock estão Pitty e Nando Reis –em um show especial chamado “Pitty e Nando”–, BaianaSystem, Djonga, Humberto Gessinger, Titãs, Natiruts, CPM 22 e juntos Emicida, Criolo e Céu, em performance ensaiada para o festival

Já o palco Brasil, conhecido por homenagens a regiões e movimentos musicais brasileiros, estabelece a temática de Rio de Janeiro com Erasmo Carlos, Gabriel, O Pensador, Cidade Negra, Marcelo Falcão, Barão Vermelho e Planet Hemp.

No palco Fortalecendo a Cena se apresentam Poesia Acústica, o casal rapper Cynthia Luz e Froid, Lagum, Matuê, Coruja BC1 e Rashid, que recebe Drik Barbosa e Lellê.

A pré-venda de ingressos começou no site oficial (joaorock.com.br) nesta terça (26), às 12h, com preços que variam de R$ 140 a R$ 640. Essa venda exclusiva vai até o fim de 1º de novembro —ou até o fim do lote. E clientes do banco Digio têm desconto de 15% na compra e podem parcelar em até oito vezes.

Por causa da pandemia de Covid-19, um dos maiores festivais do país sofreu alterações: inicialmente seria em 6 de junho de 2020, passou para 12 de setembro e posteriormente para 19 de junho deste ano.

Segundo a organização, os tíquetes já adquiridos para a edição adiada permanecem válidos. Quem não puder ir pode ter informações sobre a política de reembolso também no site oficial.

O festival nasceu em 2002 e se consolidou como um dos principais eventos musicais do Brasil.

Em 2019, Marcelo D2, Emicida, Rael, Mano Brown, Alceu Valença, Pitty, Paralamas e Zeca Baleiro foram alguns dos que subiram aos palcos no interior paulista.

A cidade escolhida para ser homenageada foi Brasília. Por isso, por lá passaram também nomes como Raimundos, Natiruts, Capital Inicial e Plebe Rude.

Segundo a organização, foram cerca de 65 mil pessoas que assistiram a mais de 20 atrações no último ano. A expectativa para 2022 é chegar a 70 mil de público.

Serviço:

Festival João Rock (19ª edição)

Quando: 11 de junho de 2022

Onde: Parque Permanente de Exposições (av. Orestes Lopes de Camargo, 350, Jardim Jóquei Clube, Ribeirão Preto-SP)

Quanto: R$ 140 a R$ 640 (pré-venda)

Mais informação: joaorock.com.br