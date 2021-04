João Luiz recebeu o apoio de vários artistas na madrugada desta terça-feira (6) após desabafar ao vivo sobre comentário de Rodolffo que o ofendeu. Na última edição do BBB 21 (Globo), o professor mineiro expôs para os colegas que o cantor sertanejo comparou o cabelo dele ao da peruca do Castigo do Monstro.

Uma das manifestações de apoio veio da família do ex-BBB Lucas Penteado. "João, seu cabelo é lindo", gritaram Lucas e os familiares. "O que o João está passando nós passamos todos os dias", disse o ex-BBB.

Outra ex-BBB, Thelma Assis, chamou o professor de gigante. "Será que sobrou algum racista para passar pano? Cadê a galera que estava aqui dizendo que era mimimi?", ela questionou.

O youtuber Felipe Neto também se manifestou para dizer que o cabelo de João é lindo. "Todo cabelo é lindo. Racistas não passarão", afirmou.

"Negar e silenciar é confirmar o racismo", escreveu Ana Paula Renault, também ex-BBB.

A comediante Dadá Coelho usou uma frase atribuída ao ator Will Smith para falar sobre o assunto. "O racismo não está piorando, apenas está sendo filmado", escreveu nas redes sociais.

"João, eu entendo bem o grito engasgado que a sua garganta acabou de soltar. Você foi maravilhoso, coerente e torço para que muitas pessoas possam aprender com o que você falou. Foi forte", reagiu a atriz Lucy Ramos.

O ator Murilo Rosa chamou João de um cara incrível, inteligente e equilibrado. "Rodolffo perdeu uma chance de se desculpar rapidamente com o João", disse. "Não se brinca mais com isso, não se pode mais. Esse passo já foi dado e todos sem exceção precisam ter esse cuidado".

"João merece respeito", afirmou a cantora Marília Mendonça. Mais cedo, ela havia sido cobrada nas redes sociais para se posicionar sobre atitudes de Rodolffo e negou ser amiga do cantor.

"Eu não tô falando isso aqui pra agradar ninguém, tô falando por ter ficado entalada com as lágrimas do João. É exclusivamente por ele. Tanto faz se vou ser julgada de novo. Não é sobre mim", disse.

Outro músico a se manifestar sobre o caso foi Tico Santa Cruz. Ele pediu para os amigos brancos aprenderem que dizer ter tio, amigo, avó, avô preto não serve de proteção para desviar do racismo. "Por favor, não usem mais esse argumento".

Vários famosos postaram nas redes sociais uma ilustração de João com o cabelo black, um pente-garfo, usado como exaltação da identidade negra, e a frase "Respeita o nosso Cabelo".

Durante show realizado no BBB 21 no fim de semana, a cantora Ludmilla, 25, fez um desabafo e defendeu João Luiz, alvo de comentário de Rodolffo considerado racista por diversos usuários das redes sociais.

"Respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo", disse a artista.