Magazine Jade quer conversar com Arthur fora do BBB e deixar o jogo para trás Em entrevista, a influencer disse que se soubesse da popularidade do rival não o teria colocado na berlinda pela terceira vez

Já fora da casa do Big Brother Brasil 22 (Globo), Jade Picon deu entrevista ao Mais Você de Ana Maria Braga e contou que pretende bater um papo com Arthur Aguiar fora do confinamento para resolver sua situação com ele. "Eu tinha claro na casa que tem a coisa do jogo e a vida aqui fora. Aqui [fora] com certeza vamos conversar, pois o jogo fica para trás. Mas lá tin...