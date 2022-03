Após ser eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo), Jade Picon reforçou que não tem a menor intenção de manter o namoro com Paulo André fora do confinamento e que está ansiosa para retomar sua vida de solteira e resgatar os contatinhos que deixou aqui fora antes de entrar no reality show.

Gosta de BBB? Acompanhe todas as novidades sobre a casa mais vigiada do Brasil por aqui

Em entrevista a Rafa Kalimann durante o Bate-Papo BBB, Jade disse que o máximo que o atleta ocupará em sua vida é o posto de "contatinho". "A gente está aí, mas acho que agora eu preciso viver. Acho que a gente vai levar tranquilo aqui fora, ele é de outro estado", justificou a sétima eliminada do BBB 22.

Durante o programa, foram exibidos vídeos dos dois se beijando, memes do casal e alguns tuítes mostrando a torcida dos fãs dos dois para que eles sigam juntos após o reality. Rafa quis saber se Jade havia se apaixonado por PA, e ela foi rápida ao afirmar que não.

"Eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas estava aproveitando muito a minha vida de solteira antes de entrar. Agora eu pretendo voltar para essa fase. Mas ele sempre vai ter um espaço no meu coração", disse ela, que aproveitou para afirmar que pretende voltar a sair com outros rapazes aqui fora. "Deixei uns contatinhos. Sou libriana, gosto de ter opções. Meu coração está aí", finalizou.