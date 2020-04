J.K. Rowling imagina que uma pitada de Harry Potter pode ajudar as famílias confinadas em suas casas durante a pandemia de coronavírus. A autora criou o site www.harrypotterathome.com , que traz jogos, quiz e outros tipos de atividades.J. K. Rowling também fez uma parceria com a plataforma de audiolivros Audible e com a OverDrive, que fornece e-books para bibliotecas, para liberar o acesso ao primeiro volume de sua série best-seller: Harry Potter e A Pedra Filosofal.As editoras de Rowling na Inglaterra e nos Estados Unidos, a Bloomsbury e a Scholastic, vão contribuir com material para o novo site - e também vão disponibilizar o conteúdo em seus próprios portais."Os professores, pais e cuidadores que estão trabalhando para manter a vida das crianças o mais normal e feliz possível enquanto estamos todos trancados merecem um pouco de magia", disse J. K. Rowling em um comunicado. "Espero que iniciativas como essas ofereçam às crianças e também aos adultos uma distração alegre durante este isolamento forçado."