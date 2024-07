Magazine Jônatas Faro, de 'Cheias de Charme', hoje trabalha como vendedor de imóveis Ator interpretou o playboy Conrado na novela que estreou 12 anos atrás

No ar na reprise de "Cheias de Charme" (Globo), Jônatas Faro participou de diversas novelas entre os anos 2000 e 2019, mas hoje trabalha em outra área. Hoje, Jônatas se apresenta em seu Instagram como executivo de vendas do ramo imobiliário. Ele colocou a profissão nova na descrição e marcou a empresa.