Magazine Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca farão shows no Rock in Rio Lisboa em 2022 Evento está marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho do próximo ano

Iza, Ney Matogrosso e MC Rebecca foram anunciados para shows no Rock in Rio Lisboa, que está marcado para os dias 18, 19, 25 e 26 de junho de 2022. Assim como no Brasil, a versão portuguesa do festival também foi adiada por causa da pandemia de Covid-19 —seria em junho de 2020, depois passou para 2021 até ser redefinido para o próximo ano. Os três brasileiros se une...