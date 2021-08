Magazine Iza é confirmada no Rock in Rio e lembra que foi ao festival dez anos atrás Cantora irá se apresentar no dia 4 de setembro no Palco Mundo

A cantora Iza, 30, foi confirmada como atração do festival Rock in Rio, e irá se apresentar no dia 4 de setembro no Palco Mundo. A artista celebrou o show em seu Instagram e compartilhou um registro de quando foi ao Rock in Rio no ano de 2011. "Na moral mesmo?! Deus é sinistro! Essa sou eu no fim do dia 23 de setembro de 2011, pós show da Rihanna, com meu ingres...