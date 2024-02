Ivete Sangalo, 51, anunciou neste sábado, 24, que recebeu alta hospitalar. A cantora baiana, que teve a música mais tocada do Carnaval 2024, havia compartilhado na quinta-feira, 22, que precisou ser internada após um diagnóstico de pneumonia.

"Meus amores, já em casa!", escreveu ela na legenda de um vídeo em que mostrava parte de um jardim, com a música "Gigante" como trilha sonora. "Obrigada por tantas mensagens de amor e de carinho. Suas orações chegaram e me fortaleceram. Obrigada, Deus, obrigada por cuidar da sua filha e fazê-la forte e corajosa."

Vários famosos responderam nos comentários, comemorando a notícia. "Amém, Jesus", celebrou Tata Werneck. "Graças a Deus! Agora é dengo, repouso e comida boa", completou Fabiana Karla. Já o cantor Beto Jamaica, do É o Tchan, escreveu: "Bora, mainha! Você é gigante!".

A internação em um hospital de Salvador ocorreu após Ivete sentir desconforto com uma tosse "chata e muito persistente" desde a terça-feira, 20. Os sintomas apareceram após a maratona carnavalesca, durante a qual a cantora puxou seu trio elétrico por vários dias na capital baiana.

"Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem!", tranquilizou ela em sua primeira postagem sobre o assunto. "Terminada a maratona carnavalesca, assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira, não me sentia confortável com uma tosse chata e muito repetitiva. Hoje, a partir de aconselhamento médico, vim ao hospital e então veio a internação. Diagnóstico: pneumonia. Estou assistida e já me sentindo melhor."

Por causa da doença, Ivete teve de cancelar o show que faria no Navio Carna Xuxa, evento promovido entre 22 e 26 de fevereiro pela amiga Xuxa em um navio pela costa brasileira. A cantora se apresentaria na sexta-feira , 23.

"Não poderei ir ao Navio da Xuxa, da minha amada Xuxa Meneghel por razões evidentes", lamentou Ivete. "Deixo aqui o meu carinho e respeito a ela, toda a equipe, todos os fãs que dividiriam essa alegria comigo."