Magazine Ivete Sangalo e Claudia Leitte vão fazer live juntas no sábado de Carnaval Cantoras prometem repertório vibrante; festa de rua em Salvador foi suspensa

As cantoras Ivete Sangalo e Claudia Leitte confirmaram que vão realizar juntas uma live de Carnaval no dia 13 de fevereiro. O anúncio foi feito nesta segunda (11) em conversa entre as duas cantoras no Instagram. "A gente entende que é necessário que ele [Carnaval] não aconteça, mas encontramos uma maneira de fazer com que a gente não esqueça essa data", afirmou Ivete ...