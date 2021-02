Magazine Ivete e Claudia Leitte dizem que live de Carnaval é para afastar medo e ansiedade Ivete Sangalo afirma que a ideia surgiu porque estava chegando fevereiro e as duas viram que não ia acontecer a folia devido à pandemia

O Carnaval de rua foi cancelado em 2021, mas as cantoras Ivete Sangalo, 48, e Claudia Leitte, 40, vão levar o clima da folia de trio elétrico para as casas das pessoas neste sábado (13), a partir das 17h30, com a live "O Trio", com transmissão direto de Salvador pelo Multishow e pelos canais oficiais das artistas. Ivete Sangalo afirma que a ideia surgiu porque estava...