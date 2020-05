Escritores de prosa e poesia que tiveram a rotina modificada pela pandemia de Covid-19 poderão concorrer a uma remuneração de R$ 2.500,00 brutos para cada texto (poesia e prosa) e vídeo (poesia falada) que submeter e for selecionado no edital "A Vida pós-Pandemia em Prosa e Poesia", que o Itaú Cultural irá abrir a partir de 11 a 13 de maio.

Segundo a entidade, é o quinto edital da série "Arte como Respiro: Múltiplos Editais de Emergência" e busca provocar escritores a "pensar como será o mundo quando a crise causada pela covid-19 estiver sob controle". Por isso, não será aceito texto sobre a quarentena ou outro tema, apenas sobre o pós-pandemia.

Os concorrentes podem se inscrever em duas categorias escrita (poesia e prosa) e poesia falada (vídeo) e podem tratar de assuntos como os impactos deste momento crítico nos relacionamentos, no trabalho, na política, nos valores.

Na categoria Escrita, deve ser enviado um único texto com até 800 caracteres, sendo minicontos ou poemas. Na categoria Poesia Falada, deve ser enviado o link de um vídeo com no máximo 30 segundos, publicado em uma plataforma de hospedagem aberta (Vimeo, Google Drive, YouTube etc.), sem senha e sem tempo de expiração; além disso, deve ser enviado o texto declamado.

Com remuneração de R$ 2.500 brutos para cada selecionado, serão escolhidas até 150 obras na categoria Escrita e até 50 na categoria Poesia Falada.

Mais informações, no site da instituição.